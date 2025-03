Feuerwehr Bochum

FW-BO: Einsatzbilanz der Feuerwehr zum Bundesligaspiel VfL Bochum - Eintracht Frankfurt - Zwei Kleinbrände im Stadion

Bochum (ots)

Im Rahmen des Bundesligaspiels zwischen dem VfL Bochum und Eintracht Frankfurt musste die Brandsicherheitswache im Stadion zwei Kleinbrände löschen, Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Bereits vor Spielbeginn, um 14:15 Uhr, kam es in einem Gastronomiebereich zwischen den Blöcken B und C zu einem Brand an einem Grill. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr begannen Mitarbeitende erste Löschmaßnahmen mit speziellen Fettbrand-Feuerlöscher, sodass die Einsatzkräfte der Brandsicherheitswache mit weiteren Feuerlöschern nur noch Nachlöscharbeiten durchführen mussten. Dank des schnelle Eingreifens konnte der Schaden somit auf den Entstehungsbereich begrenzt werden.

Kurz nach Spielbeginn kam es zu einem weiteren Kleinbrand auf einer Zuschauertribüne. Auch diesen Brand konnte die Brandsicherheitswache, die sich bei jedem Bundesligaspiel im Stadion befindet, schnell mit einem Feuerlöscher gelöscht werden.

Verletzt wurde bei beiden Bränden niemand.

Auch der Sanitätsdienst des Deutschen Roten Kreuz (DRK) verzeichnete einen arbeitsreichen Nachmittag. In neun Fällen musste die Einsatzkräfte medizinische Hilfe leisten, drei Patienten wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert.

Insgesamt waren neun Einsatzkräfte der Feuerwehr und 33 Einsatzkräfte des DRK im Einsatz.

