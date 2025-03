Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand in einer Holzaufbereitungsanlage

Bochum (ots)

Am gestrigen Montag kam es gegen 15:47 Uhr zu einer Auslösung einer automatischen Brandmeldeanlage bei dem Entsorgungsbetrieb Eco City Center an der Obere Stahlindustrie in Wiemelhausen. Die zuständige Innenstadtwache wurde entsprechend zu der Brandmeldeanlage alarmiert.

Bei Eintreffen dieser Einsatzkräfte konnten brennende Holzreste in einer Holzaufbereitungsanlage festgestellt werden. Mitarbeiter des Betriebes hatten bereits mit den Löschmaßnahmen begonnen, welche auch direkt Wirkung zeigten. Zusätzlich baute die Feuerwehr einen Löschangriff auf, um die Anlage ergänzend von oben mit Schaum zu fluten.

Nach ungefähr einer Stunde war das Feuer vollständig gelöscht. Bei den Löschmaßnahmen erlitten zwei Mitarbeiter des Betriebs eine leichte Rauchgasvergiftung und mussten durch den Rettungsdienst behandelt werden.

Gegen 17:10 Uhr war der Einsatz für rund 20 Einsatzkräfte beendet.

