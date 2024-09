Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 22.09.2024

Betzdorf (ots)

Scheuerfeld

Diebstahl in der Zeit von 20.09.24, 12.30 h, bis 21.09.24, 08.00 h, in Scheuerfeld, Begonienweg Von bislang unbekannten Tätern wurden das hintere Kennzeichen eines Pkw, BMW Z 4, sowie die Antenne entwendet. Es entstand Sachschaden von rund 100.-EUR. Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter 02741/926-0 zu melden.

Brachbach

Fahrt unter Drogeneinfluss am 21.09.24, 12.45 h, in Brachbach, Austraße Ein 37-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei schnell klar wurde, dass er unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Eine Anzeige folgt.

Emmerzhausen

Verkehrsunfallflucht am 21.09.2024, 13.49 h, in Emmerzhausen, Hauptstraße Ein bislang unbekannter Rollerfahrer und ein 55-jähriger Pkw-Fahrer befuhren in genannter Reihenfolge die Hauptstraße in Emmerzhausen von Daaden kommend in Fahrtrichtung Landesgrenze. Auf Höhe der rechtsseitig befindlichen Gartenstraße bog der Rollerfahrer zunächst nach rechts in diese ein, um aber anschließend sein Fahrzeug zu wenden und dann geradeaus über die Hauptstraße in die gegenüberliegende Straße "In der Ley" zu fahren. Dabei nahm der Rollerfahrer dem nun von links kommenden 55-jährigen die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 1.200.-EUR entstand. Der Verursacher entfernte sich einfach unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen roten Roller handeln, der Fahrer wurde als älterer Mann mit einem langen hellgrauen Bart beschrieben. Die Polizei sucht Zeugen der Tat bzw. Personen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können. Diese werden gebeten, sich unter 02741/926-0 melden.

