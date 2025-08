Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zigarettenautomat aus Bar gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (31.07.2025, 18 Uhr - 01.08.2025, 3 Uhr) in eine Bar in der V. Altstadtgasse ein. Aus dieser stahlen sie einen Zigarettenautomaten und entkamen anschließend unerkannt. Eine Anwohnerin konnte drei maskierte Personen am Tatort beobachten. Der Gesamtschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter abgeben könne, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell