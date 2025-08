Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorradfahrer - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Samstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, auf der Straße "Auf dem Sand" zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 35-jährigen Peugeot-Fahrerin und einem 19-jährigen Motorradfahrer. In Höhe der Hausnummer 4 wollte die Pkw-Fahrerin widerrechtlich Wenden um auf die Gegenfahrbahn zu gelangen. Hierzu blinkte sie und wechselte, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, vom rechten auf den linken der beiden Fahrstreifen. Hierbei übersah sie einen, auf dem linken Fahrstreifen in gleicher Richtung fahrenden, 19-jährigen Motorradfahrer. Das Motorrad des 19-Jährigen wurde von der Fahrzeugseite erfasst und nach links mitgezogen, weshalb es schließlich zum Sturz des Motorradfahrers kam. Der 19-Jährige Motorradfahrer wurde durch den Unfall lediglich leicht verletzt, seine ebenfalls 19-jährige Beifahrerin musste zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Am Peugeot entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und der Pkw sowie das Motorrad mussten schließlich durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 10.000 Euro.

