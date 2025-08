Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Gast wird nach Rauswurf aus einem Lokal aggressiv gegenüber Polizeibeamten

Heidelberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr fiel einer Streife ein renitenter 33-jährigen Barbesucher in der Heidelberger Altstadt auf. Als sie zur Klärung des Sachverhalts mit dem Personal Kontakt aufnahmen, zeigte sich der Mann äußerst unkooperativ. Daher wurde ihm nun ein Platzverweis durch die Polizeistreife erteilt, woraufhin er sich zunehmend aggressiv verhielt und jegliches Mitwirken verweigerte. Als nun die Personalien des Herrn festgestellt werden sollten, verhielt sich der Herr so ungehalten, dass er letztendlich von den Beamten ergriffen und fixiert werden musste. Der 33-jährige musste daraufhin zu Boden gebracht werden, um ihm Handschließen anzulegen. Hiergegen widersetzte er sich und versuchte sich aus den Haltegriffen der eingesetzten Beamten zu winden. Letztendlich waren vier Beamte nötig, um den Beschuldigten zu fixieren. Auch während dieser Aktion leistete er massiven Widerstand und trat gegen die Polizeibeamten. Glücklicherweise wurde keiner der Beamten hierdurch verletzt. Gleichzeitig beleidigte er fortwährend alle anwesenden Polizeibeamten. Über den gesamten Zeitraum des Transportes sowie im Polizeirevier zeigte er dieses Verhalten, weshalb ihm, nach entsprechender Entnahme einer Blutprobe, die Möglichkeit sich in einer Gewahrsamszelle zu beruhigen, geboten wurde. Der 33-Jährige muss sich nun u.a. wegen tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte und Beleidung verantworten.

