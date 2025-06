Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Lagerraum und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Einbruch in Lagerraum

Zwischen Mittwochnachmittag 16:15 Uhr und Freitag 18 Uhr verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Firmengelände in der Ludwig-Erhard-Straße und entwendeten aus einem dortigen Lagerraum zwei Rasenmäher im Wert von mehreren hundert Euro. Außerdem verursachten sie Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zu den bislang unbekannten Dieben.

Langenburg: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer war am Sonntagabend gegen 19:45 Uhr auf der L1036 von Langenburg nach Bächlingen unterwegs und kam in einer Kurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Der BMW überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 21-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt, er kam zur Behandlung in eine Klinik. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell