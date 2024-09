Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Mülltonne vor Mehrparteienhaus in Brand geraten - Kripo sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Nahe des Hauseingangs eines Mehrparteienhauses in Bruchsal geriet am frühen Montagmorgen offenbar eine Mülltonne in Brand.

Zeugen meldeten der Polizei gegen 06:05 Uhr dichten Rauch im Eingangsbereich eines Gebäudes in der Orbinstraße. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Mülltonne in einem Durchgang zum Hauseingang bereits in Flammen. Aufgrund des raschen Eingreifens von Polizei und Feuerwehr gelang es den Brand schnell zu löschen und ein Übergreifen des Feuers auf weitere Mülltonnen und Gebäudeteile zu verhindern.

Ein Hausbewohner wurde vor Ort vorsorglich von Rettungskräften versorgt, eine Behandlung im Krankenhaus war allerdings nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden beläuft ersten Schätzungen zufolge auf rund 150 Euro.

Da Zeugen nach dem Brandausbruch eine Person vor dem betroffenen Anwesen wahrnahmen, leitete die Polizei umgehend eine Fahndung ein. Nach derzeitigem Sachstand ist jedoch noch nicht geklärt, ob die gesichtete Person im Zusammenhang mit dem Brand steht oder, ob es sich lediglich um einen noch unbekannten Zeugen handelt.

Wie die Mülltonne in Brand geriet, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Larissa Bollinger, Pressestelle

