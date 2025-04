Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Drei PKW-Einbrüche in der Innenstadt

Bad Dürkheim (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in der Innenstadt von Bad Dürkheim zu insgesamt drei Einbruchsdiebstählen in geparkte Personenkraftwagen. In allen drei Fällen gelangten die Täter durch Einschlagen von Seitenscheiben in das Fahrzeuginnere und entwendeten dort Wertgegenstände sowie Bargeld.

Der erste Vorfall ereignete sich in der Kurbrunnenstraße im Zeitraum vom 25.04.2025, 18:00 Uhr bis 26.04.2025, 07:00 Uhr. Ein weiterer Aufbruch wurde in der Gerberstraße festgestellt. Hier lag der Tatzeitraum zwischen dem 17.04.2025, 11:00 Uhr und 27.04.2025, 10:40 Uhr. Ein dritter PKW wurde am Schlossplatz aufgebrochen. Die Tatzeit liegt hier zwischen dem 27.04.2025, 20:00 Uhr und 23:45 Uhr.

Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim hat in allen Fällen ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet nun mögliche Zeugen die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der 06322-9630 entsprechend zu informieren. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz oder https://www.polizei.rlp.de/onlinewache oder per E-Mail unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

In diesem Zusammenhang ergehen folgende Präventionshinweise: - Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. - Verriegeln Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzen Abwesenheiten. - Achten Sie auf verdächtige Personen im Parkbereich und informieren Sie im Zweifelsfall sofort die Polizei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell