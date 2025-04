POL-PDNW: Vorsicht vor Betrügern - Aktuelle Warnmeldung

Laumersheim (ots) - Am Samstag, den 23.04.2025, unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt gegen 23:00 Uhr in der Dirmsteiner Straße in Laumersheim einen 29-jährigen Autofahrer einer Verkehrskontrolle. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem 29-Jährigen starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der Fahrer weigerte sich gegenüber den Beamten auszuweisen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verweigerte der Mann ...

