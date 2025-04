Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 36-jähriger Autofahrer fährt ohne gültige Fahrerlaubnis und begeht weitere Straftaten

Obrigheim (ots)

Am Samstag, den 26.04.2025 um 19:05 Uhr wurde ein 40-jähriger Autofahrer von einem 36-jährigen Autofahrer in Obrigheim in der Straße Große Hohl angeschrien und beleidigt. Als der 40-Jährige seine Fensterscheibe schloss, um eine weitere Eskalation zu vermeiden, spuckte der 36-Jährige nach diesem. Er traf dabei jedoch lediglich die Fensterscheibe. Der 40-jährige Autofahrer fuhr daraufhin zu seiner Wohnanschrift. Der 36-jährige Autofahrer fuhr ihm hinterher und hielt neben dem Pkw, sodass der 40-Jährige nicht aus seinem Auto aussteigen oder weiterfahren konnte. Als Nachbarn auf die Situation aufmerksam wurden und sich auf die Straße begaben, fuhr der 36-Jährige weg. Durch einen Zeugen konnte der 36-jährige Autofahrer identifiziert werden. Etwa eine Stunde zuvor fiel dieser bereits bei der Polizeiinspektion Worms wegen einer Körperverletzung und Beleidigung auf. Gegen 21:30 Uhr konnte der 36-jährige Autofahrer durch Beamte der Polizei Worms in seinem Pkw kontrolliert werden. Dieser war alkoholisiert und hatte drogentypische Auffälligkeiten, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Bei hiesiger Dienststelle wurden Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr, Beleidigung und Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis gegen den 36-Jährigen eingeleitet.

Wer Drogen wie zum Beispiel Alkohol, bestimmte Medikamente oder illegale Rauschgifte genommen hat und am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Selbst geringe Mengen können zu Ausfallerscheinungen und Fehlleistungen führen. Wir informieren Sie über die gesetzlichen Bestimmungen sowie über die Folgen von Alkohol- oder Drogenfahrten.

