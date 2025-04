Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Bahnhof Wesel

Kleve - Wesel (ots)

Die Bundespolizei hat am Montagnachmittag, 31. März 2025 am Bahnhof Wesel einen 23-jährigen Deutschen verhaftet. Im Rahmen einer Kontrolle und Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft in Duisburg mit einem Haftbefehl wegen Beleidigung gesucht wird. Hiernach musste der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 300 Euro bezahlen oder eine 10-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Mann konnte die fällige Geldstrafe bezahlen und durfte dann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen weiterreisen.

