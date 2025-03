Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg im Rahmen der Grenzkontrollen; 35-Jähriger mit 48,48 Kilogramm Haschisch im Wert von 47.000 Euro auf der Autobahn 3 festgenommen

Kleve - Emmerich (ots)

Am Donnerstagabend, 27. März 2025, um 22:20 Uhr kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen einen 35-jährigen Marokkaner bei der Einreise aus den Niederlanden auf der Autobahn 3 am Rastplatz Hohe Heide in einem Personenkraftwagen. Der Mann legte hierbei zur Kontrolle seinen gültigen Reisepass und eine gültige deutsche Aufenthaltserlaubnis vor. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurden im Kofferraum drei große Einkaufstüten mit insgesamt 48,48 Kilogramm Haschisch aufgefunden und sichergestellt. Der Beschuldigte wurde daraufhin vor Ort vorläufig festgenommen und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt in Essen die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Straßenverkaufswert der Drogen liegt bei 47.000 Euro.

