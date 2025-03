Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 41-Jährige trotz Protests ihres Begleiters

Münster (ots)

Wirkungslos geblieben ist der Protest eines 47-Jährigen, nachdem seine 41-jährige Begleiterin von der Bundespolizei verhaftet worden war.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten die beiden am Samstagmittag (29. März) am Hauptbahnhof Münster. Dabei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Osnabrück die Deutsche mit einem Haftbefehl zur Strafvollstreckung suchte. Sie war 2023 vom Amtsgericht Osnabrück zu einer Geldstrafe von 450 Euro wegen mehrfacher Leistungserschleichungen verurteilt worden. Wegen gleicher Delikte wurde sie darüber hinaus zur Vermögensabschöpfung in Höhe von rund 1600 Euro gesucht. Die Bezahlung der Geldstrafe hatte die Gesuchte ignoriert und auch jetzt konnte sie die Geldstrafe nicht aufbringen. Unter lautstarkem Protest ihres Begleiters wurde die Frau verhaftet und zur Verbüßung einer 45-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzuganstalt Münster eingeliefert.

