Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ladendieb wird handgreiflich und flüchtet

Grünstadt (ots)

Am Freitag, den 25.04.2025, kam es um 16:14 Uhr in Grünstadt in einem Supermarkt der Kirchheimer Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Eine Gruppe von drei männlichen Personen konnten durch Mitarbeiter des Supermarktes beim Ladendiebstahl erwischt werden. Als die Gruppe in die Büroräumlichkeiten gebeten wurde und diese sich dort ausweisen sollten, stieß einer der Ladendiebe zwei Mitarbeiter der Supermarktfiliale zur Seite und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der unbekannte flüchtige Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 1,90 m groß, lockige dunkelblonde, kurze Haare. Er trug eine graue Winterjacke, blaue Jeans, weiße Schuhe und eine Silberkette.

Bei den beiden anderen Tätern handelt es sich um einen 20-jährigen Bad Dürkheimer und einen 15-jährigen Grünstadter. Gegen beide wurden Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Gegen den Flüchtigen wurde ein Strafverfahren wegen räuberischem Diebstahl eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, dem flüchtigen Täter oder verdächtige Beobachtungen um den Tatzeitpunkt gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail unter pigruen-stadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

