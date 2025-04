Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versäumt seinen Führerschien umzuschreiben...

Neustadt/Weinstraße - OT Lachen-Speyerdorf (ots)

... hat ein 22-jähriger Speyerer, welcher mit einem Fiat am 25.04.2025 um 23:00 Uhr in der Lilienthalstraße in 67435 Neustadt/W.-Lachen-Speyerdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Fahrer war lediglich im Besitz eines nicht-europäischen Führerscheins. Da dieser jedoch schon über die gesetzlich festgelegten sechs Monate einen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland vorweisen konnte, hätte dieser seinen Führerschein umschreiben lassen müssen. Daher kommt nun auf diesen ein Strafverfahren zu. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Ferner muss sich der Halter des Fiats strafrechtlich verantworten, da dieser zuließ, dass der 22-Jährige sein Fahrzeug nutzte.

