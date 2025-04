Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zu schnell gefahren...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... ist ein 16-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad am 26.04.2025 um 01:10 Uhr in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W., als er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei konnte festgestellt werden, dass das Kleinkraftrad, welches bauartbedingt lediglich eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h vorweisen darf, eine Geschwindigkeit von 78 km/h erreichen kann. Da der 16-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheines ist, muss dieser sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Das Kleinkraftrad wurde vor Ort auf 25 km/h gedrosselt und der aus Landau/ Pfalz stammende Jugendliche konnte mit seiner vorgelegten Prüfbescheinigung die Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell