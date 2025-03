POL-BOR: Rhede - Versuchter Einbruch auf der Südstraße

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Dinxperloer Straße; Tatzeit: zwischen 13.03.2024, 20.00 Uhr, und 14.03.2024, 08.00 Uhr; In Geschäftsräume eindringen wollten Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Bocholt. Die Täter versuchten vergeblich, die Eingangstür eines Gebäudes an der Dinxperloer Straße aufzuhebeln. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt ...

