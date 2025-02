Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Unfälle mit Dachs

Am Donnerstag wurde das Wildtier bei Gerstetten von einem Lkw erfasst. Ein weiteres Fahrzeug fuhr ebenfalls über den Dachs.

Kurz nach 5.30 fuhr ein Citroen Klein-Lkw auf der L1164 von Gerstetten in Richtung Gussenstadt. Etwa auf halber Strecke sprang ein Dachs auf die Straße. Das Tier wollte die Fahrbahn queren und wurde von dem Citroen Jumper erfasst. Der Lkw überrollte das Tier und riß sich dabei die Ölwanne auf. Der Schmierstoff verteilte sich auf einer Länge von rund 500 Metern auf der Straße. Der Dachs verendete und blieb auf der Straße liegen. Eine nachfolgende Autofahrerin hatte das Wildtier wohl nicht rechtzeitig bemerkt und fuhr über den Kadaver. Dabei wurde der Unterboden an dem Opel beschädigt. Die Polizei Giengen hat die Unfälle aufgenommen. Den Schaden am Lkw schätzen die Ermittler auf ca. 1.000 Euro, den am Opel auf rund 1.500 Euro. Die Straßenmeisterei kümmerte sich um die Ölspur und die Entsorgung des Tierkadavers.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei rät, nicht nur Nachts, sondern auch in den frühen Morgenstunden mit Wildwechsel zu rechnen. Autofahrer sollen hier langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein. Wildtiere dürfen auf keinen Fall angefasst oder mitgenommen werden. Die verletzten Tiere könnten in Panik geraten oder mit Krankheiten infiziert sein. Am besten ist, die Polizei zu verständigen. Die informiert den zuständigen Jagdpächter. Eine Wildunfallbescheinigung erhält der Autofahrer dann bei der Polizei. Damit kann er seinen Schaden am Auto bei der Kaskoversicherung geltend machen.

