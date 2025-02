Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Einbruch in Jugendbude

Von Mittwoch auf Donnerstag waren Einbrecher bei Achstetten am Werk.

Ulm (ots)

Vermutlich in den Nachtstunden drangen Unbekannte in die Jugendbude im Ortsteil Stetten ein. Die befindet sich am Ortsrand in der Straße Brühlwiesen am Ende eines Feldweges. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt, in dem sie die Metalltür aufhebelten. Aus einer unverschlossenen Geldkassette nahmen sie Bargeld mit. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/96300) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 1.45 Uhr fiel einem Zeugen ein Pkw Kombi in der Nähe der Bude auf. Eine Person hätte sich wohl zu Fuß mit einer Taschenlampe dem Gebäude genähert. Ob es sich dabei um den Einbrecher handelte, muss noch ermittelt werden.

