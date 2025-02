Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Zu weit nach links gekommen

Am Donnerstag kam es zu einem Unfall in Laichingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 6.45 Uhr in der Geislinger Straße. Ein 69-Jähriger fuhr im Machtolsheimer Weg und bog nach rechts in die Geislinger Straße ab. Beim Abbiegen geriet er mit seinem Peugeot zu weit nach links und stieß mit einem entgegenkommenden Mercedes Laster eines 27-Jährigen zusammen. Der Peugeot-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der erheblich beschädigte Peugeot musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Peugeot schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro, der Lastwagen wurde nur leicht beschädigt.

