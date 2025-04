Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrten verhindert

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 25.04.25 um 01:00 Uhr wurde eine 35-jährige Neustadterin, welche mit ihrem Pedelec in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Dame konnte starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Um auszuschließen, dass die Alkoholkonzentration bei der Frau, welche keinerlei Ausfallerscheinungen vorwies, aufbaut, wurde wenige Minuten später ein zweiter Test durchgeführt, welcher einen Wert von 1,62 Promille vorwies. Daher wurde das Pedelec zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt. Ein 45-jähriger Neustadter wurde wenig später um 02:05 Uhr mit seinem Pedelec in der Konrad-Adenauer-Straße in 67433 Neustadt/W. angetroffen. Dieses schob er zu dieser Zeit. Auch bei dem Herrn konnte starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,99 Promille, weshalb auch dessen Pedelec sichergestellt wurde. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch bei Fahrten mit Fahrrädern unter Alkohol- oder Drogeneinfluss strafrechtliche Konsequenzen drohen können.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell