POL-PDNW: Einbruchdiebstahl in Supermarkt "Stiegler"

Kirchheim an der Weinstraße (ots) - Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls auf der B 271 bei Kirchheim an der Weinstraße ist die B 271 zwischen den Abfahrten Kirchheim Nord und Kirchheim West voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren. Rückfragen bitte an: Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Grünstadt Bitzenstraße 2 67269 Grünstadt Bergsträßer, PK Tel.: 06359 ...

mehr