Tuttlingen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind drei unbekannte Personen in ein Behördengebäude in der Bahnhofstraße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 02:30 Uhr gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten des Landratsamtes. Aus dem Inneren entwendeten die Täter diverse Dokumente und verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 ...

