Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geänderte Vorfahrtsregelung - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Grünstadt (ots)

Am heutigen Donnerstag (24.04.25) gegen 08:40 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Kreuzerweg/Südring ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde: Ein 38 Jahre alter Autofahrer befuhr den Südring in Richtung Sausenheimer Straße, während ein 34 Jahre alter Autofahrer im Kreuzerweg in Richtung Stadtmitte unterwegs war. An der Kreuzung der beiden Straßen ist seit Änderung der Vorfahrtsregelung in der letzten Woche der Verkehr im Südring wartepflichtig und der im Kreuzerweg bevorrechtigt. Der 38-Jährige fuhr in den Kreuzungsbereich ein und es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw des 34-Jährigen. Der Wartepflichtige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Infolge der Kollision war das Auto des Bevorrechtigten nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

