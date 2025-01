Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrzeug beim Ausparken beschädigt

Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am Freitag, den 24.01.2025 im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr, ereignete sich in der Bitscher Straße in Zweibrücken eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte seinen braunfarbenen Mercedes ordnungsgemäß auf dem Parkplatz unterhalb der Autobahnbrücke an der Anschlussstelle Zweibrücken-Ixheim ab. Als dieser an seinen PKW zurückkam, stellte er einen frischen Streifschaden am hinteren rechten Kotflügel fest, welcher augenscheinlich von einem anderen Fahrzeug, vermutlich beim Ausparken verursacht wurde. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen. |PIZW

