POL-PDNW: Brand mehrerer Gebäude, Weinstraße gesperrt

Grünstadt (ots) - Am Freitag, den 25.04.2025, kam es um 16:14 Uhr in Grünstadt in einem Supermarkt der Kirchheimer Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Eine Gruppe von drei männlichen Personen konnten durch Mitarbeiter des Supermarktes beim Ladendiebstahl erwischt werden. Als die Gruppe in die Büroräumlichkeiten gebeten wurde und diese sich dort ausweisen sollten, stieß einer der Ladendiebe zwei Mitarbeiter der ...

mehr