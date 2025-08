Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtslose Fahrzeugführerin, Zeugenaufruf

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Fahrzeugführer waren am Freitag gegen 14:00 Uhr mit ihren PKW´s auf der L595 unterwegs von Allemühl in Richtung Pleutersbach. In einer schlecht einsehbaren Linkskurve setzte plötzlich von weiter hinten in der Fahrzeugschlange ein weißer Smart fortwo zum Überholen an. Als die Fahrerin auf Höhe einer 37-jährigen Frau in ihrem PKW war, musste der Smart aufgrund Gegenverkehr wieder in der Reihe einscheren. Dadurch war die 37-jährige Frau gezwungen scharf abzubremsen um eine Kollision zu verhindern. Die Beteiligten setzten ihre Fahrt in Richtung Pleutersbach fort. Gegen die Fahrzeugführerin des Smart wurde ein Verfahren wegen Verdacht einer Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder sogar selber involviert waren, werden gebeten sich bei dem zuständigen Polizeirevier in Eberbach unter der Telefonnummer 06271 / 92100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell