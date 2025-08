POL-MA: Mannheim-Käfertal: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorradfahrer - Pressemitteilung Nr. 1

Heidelberg (ots) - Eine Zeugin meldete eine beschädigte Scheibe an der hinteren Zugangstür einer Kita beim Polizeirevier Heidelberg Süd. Offenbar hatte jemand versucht eine Fensterscheibe an der Kindertagesstätte im Buchwaldweg einzuschlagen. Der vermutliche Tatzeitraum müsste in der Zeit vom 31.07.2025 um 17:00 Uhr bis zum 01.08.2025 um 06:30 Uhr liegen. Die ...

mehr