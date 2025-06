Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (671) 71-jähriger Claus-Peter S. aus Nürnberg vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots)

Seit Freitagnachmittag (27.06.2025) wird der 71-jährige Herr S. aus dem Klinikum Nürnberg Süd vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Herr S. verließ gegen 16:30 Uhr das Südklinikum in der Breslauer Straße und kehrte seitdem nicht zurück. Der 71-Jährige könnte sich krankheitsbedingt in hilfloser Lage befinden. Suchmaßnahmen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd, in die unter anderem Personensuchhunde eingebunden waren, führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.

Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: Etwa 180 bis 190 cm groß, Glatze, bekleidet mit einem dunkelblauen Pullover und einer Jeans.

Ein Lichtbild des Vermissten steht unter folgendem Link zur Verfügung:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/087394/index.html

Die Polizei bittet bei der Suche nach Claus-Peter S. um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort des 71-Jährigen nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333, der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Erstellt durch: Christian Seiler / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell