Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Boxberg: Sachbeschädigung an Kindertagesstätte

Heidelberg (ots)

Eine Zeugin meldete eine beschädigte Scheibe an der hinteren Zugangstür einer Kita beim Polizeirevier Heidelberg Süd. Offenbar hatte jemand versucht eine Fensterscheibe an der Kindertagesstätte im Buchwaldweg einzuschlagen. Der vermutliche Tatzeitraum müsste in der Zeit vom 31.07.2025 um 17:00 Uhr bis zum 01.08.2025 um 06:30 Uhr liegen. Die eingesetzten Beamten konnten feststellen, dass das doppeltverglaste Fenster durch 1-2 Schläge beschädigt wurde. Ein Eindringen in das Gebäude blieb erfolglos. Der Schaden am Fenster wird aktuell auf etwa 3000 Euro geschätzt. Zeugen die im genannten Zeitraum sachdienliche Hinweise geben könnnen, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221-34180 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell