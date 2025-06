POL-EU: Fahne bei Scooter-Fahrer

Zülpich (ots) - In der Zeit zwischen Mittwochabend (18.06.2025), 22 Uhr, und Freitagmorgen (20.06.2025), 7 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Skulpturen sowie ein Kunstwerk in der Anlage des Seeparks Zülpich, gelegen am Wassersportsee in Zülpich-Hoven. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand durch die Sachbeschädigungen ein geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Die ...

