Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Trunkenheitsfahrt endet im Polizeigewahrsam

53902 Bad Münstereifel-Kirspenich (ots)

Am 22.06.2025, um 01:30 h, konnte der 35-jährige Mann aus Dahlem in Bad Münstereifel-Kirspenich von den Polizeibeamten angetroffen werden. Zeugen hatten sich zuvor bei der Polizei gemeldet, da er in Schlangenlinien die L11 aus Rtg. Arloff befuhr. Bei der Kontrolle verhielt sich der alkoholisierte Mann den eingesetzten Beamten gegenüber aggressiv und beleidigend. Nachdem ihm Handschellen angelegt werden mussten, wurde er der Polizeiwache Euskirchen zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auch hier beruhigte sich der Mann nicht, sodass er schließlich zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam kam.

Da sein Pkw frische Unfallspuren aufwies, wird gegen ihn auch wegen Unfallflucht ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

