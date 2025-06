Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

53925 Kall-Frohnrath (ots)

Am Samstag, 21.06.2025, um 13:30 Uhr, beabsichtigte ein 71-jähriger Hellenthaler mit seinem Pkw von der B258 in Kall-Frohnrath nach links in einen Gewerbebetrieb abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 56-jährigen Niederländers, der die B258 aus Rtg. Blankenheim in Rtg. Schleiden mit drei weiteren Insassen befuhr. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Pkw des Niederländers und landete auf dem Dach im Straßengraben. Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt. Die 55, 25 und 22 Jahre alten Insassen wurden, ebenso wie der Unfallverursacher, leicht verletzt. Alle wurden mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Während der Unfallaufnahme war die B258 kurzzeitig gesperrt.

