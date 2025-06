POL-EU: Illegales Autorennen endet im Gebüsch - 17-Jähriger flüchtet vergebens

Weilerswist-Großvernich (ots) - In einer Mülltonne fanden Polizisten am Mittwochabend um 21.10 Uhr die Handtasche einer Frau aus Weilerswist. Diese wurde zuvor von einem Privatgrundstück in der Peter-Vey-Straße gestohlen. Der Fundort war in der Nähe. Aus der Handtasche fehlten Bargeld und ein Smartphone. Der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

