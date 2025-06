LPI-G: 8-jährige beschädigen 8 Fahrzeuge

Greiz (ots) - Greiz. Am 11.06.2025 zeigte ein 52-jähriger Mann bei der Polizei an, dass er seit langem mal wieder in seiner Garage war und nun ein Wanddurchbruch zur Nachbargarage feststellte. Außerdem lagen in seiner Garage Gegenstände die ihm nicht gehören. Die eingesetzten Beamten fanden in beiden Garage einen Kompressor, der erst wenige Tage zuvor als gestohlen gemeldet wurde, drei E-Bikes, ein Mountainbike und viele Fahrradteile und Werkzeuge vor. Alle Gegenstände ...

