Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug

Bönen (ots)

Eine bislang unbekannte männliche Person hat am Samstag (28.12.2024) zwischen 14.50 Uhr und 15.00 Uhr einen Betrug an einem Bankautomaten in Bönen begangen.

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Hamm veröffentlicht die Polizei jetzt Fahndungsbilder des Unbekannten.

Hier der Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit den Fotos:

https://polizei.nrw/fahndung/169038

Hinweise zur Ergreifung des unbekannten Mannes bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell