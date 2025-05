POL-UN: Korrektur der Pressemitteilung: Bergkamen - Raub auf Spielhalle - Täter bedroht Angestellte mit Schusswaffe und flüchtet anschließend

Bergkamen (ots) - Am Montag (19.05.2025) kam es gegen 17.25 Uhr zu einer vorsätzlichen Brandstiftung in einem Waldgebiet in Bergkamen-Rünthe, in Nähe der Straße "Zum Schacht III". Insgesamt konnten drei Brandstellen festgestellt werden - sie befanden sich jeweils neben einem Fußweg. Zum Teil war dort die Vegetation vollständig abgebrannt. Die Feuerwehr konnte eine Ausweitung der Brände - aufgrund der bestehenden ...

