Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vandalismus im Seepark - Ermittlungen aufgenommen

Zülpich (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochabend (18.06.2025), 22 Uhr, und Freitagmorgen (20.06.2025), 7 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Skulpturen sowie ein Kunstwerk in der Anlage des Seeparks Zülpich, gelegen am Wassersportsee in Zülpich-Hoven. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand durch die Sachbeschädigungen ein geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei Euskirchen hat ein Verfahren eingeleitet, die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Seeparks gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

