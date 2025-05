Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mann nach Explosion in Hagenower Mehrfamilienhaus leicht verletzt

Hagenow (ots)

Am Mittwochmittag ist ein Mann in Hagenow nach einer Explosion in einem Anbau eines Mehrfamilienhauses leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es gegen 11:30 Uhr zu einer Explosion im Hauswirtschaftsraum des bewohnten Anbaus in der Langen Straße. Beim Versuch den dadurch entstandenen Brand zu löschen, habe ein 60-jähriger Bewohner Rauchgas eingeatmet und sei dadurch leicht verletzt worden. Er wurde ins nahegelegene Krankenhaus gebracht. Weitere Bewohner im angrenzenden Mehrfamilienhaus waren nicht betroffen. Zur Brandbekämpfung war die Freiwillige Feuerwehr aus Hagenow im Einsatz. Dabei musste auch die Stromversorgung des Straßenzuges unterbrochen werden. Bis zur Beendigung der Löscharbeiten wurde die Lange Straße am Einsatzort bis circa 13:00 Uhr vollgesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, wobei auch der Einsatz eines Brandursachenermittlers geprüft wird. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf 100.000 Euro geschätzt. Das Haus ist weiterhin bewohnbar.

