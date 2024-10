Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 01.10.2024, wurde ein in Nienburg an der Friedrichstraße in Höhe Uhrlaubstraße geparkter grauer Renault durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Die 43-jährige Geschädigte aus Neustadt (am. Rbg.) hatte ihren PKW in der Zeit von 5.45 bis 14.40 Uhr dort geparkt. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie Schäden in Form von Kratzern am hinteren rechten Kotflügel fest. Ein Unfallverursacher gab sich jedoch nicht zu erkennen. Die Schadenshöhe wurde auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Nienburg unter 05021/97780 in Verbindung zu setzen.

