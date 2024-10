Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Heemsen - Spiegel touchiert und weitergefahren

Heemsen (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 01.10.2025, gegen 13.48 Uhr befuhr eine 60-jährige Nienburgerin die Lichtenmoorstraße von Lichtenhorst in Richtung Lichtenmoor, als ihr in einer Kurve kurz nach dem BAWN Wertstoffhof ein orangefarbener LKW entgegenkam und den linken Außenspiegel ihres roten Opel touchierte. Durch die Kollision wurde die Verkleidung des Außenspiegels abgerissen und das Glas zerstört. Der LKW-Fahrer fuhr unerlaubt weiter.

Der Schaden beträgt ca. 500 Euro. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugenhinweise zu dem orangefarbenen LKW nimmt die Polizei Hoya unter 04251/67280 entgegen.

