POL-HRO: Schweriner Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in einem Überlandbus

Schwerin (ots)

Die Schweriner Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung bei der Aufklärung eines Vorfalls, der sich gestern Abend am 27. Mai 2025 in einem Überlandbus von Wismar nach Schwerin ereignet haben soll und gegen 21:40 Uhr in der Nähe des Grunthalplatzes in Schwerin endete.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dort ein augenscheinlich verletzter 40-jähriger Iraker auf dem Bürgersteig liegend durch Passanten aufgefunden. Diese verständigten umgehend die Polizei sowie den Rettungsdienst. Im Laufe der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Geschädigte mit einem Überlandbus von Wismar nach Schwerin reiste. In einer ersten Befragung gab der Mann an, dass es in diesem Bus zu einer Auseinandersetzung mit dem Busfahrer gekommen sein soll, infolge dessen, der Tatverdächtige dem Opfer einen Schlag in den Bauch versetzt haben soll.

Die eintreffenden Polizeibeamten gingen, aufgrund des Verletzungsbildes, zunächst von einem Messerangriff aus. Dies konnte jedoch während der laufenden Ermittlungen erst einmal ausgeschlossen werden. Es handelte sich bei den Wunden des Opfers offenbar um Narben einer vor zwei Wochen durchgeführten Operation, welche möglicherweise infolge des Schlages in den Bauchraum aufgegangen waren. Der Verletzte wurde in das nahegelegene Klinikum verbracht und dort wiederum operiert.

Aufgrund der anfänglich unklaren Lage vor Ort wurde der Bahnverkehr kurzzeitig gestoppt und es kam zu leichten Einschränkungen für die Reisenden.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der einfachen Körperverletzung und bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem Vorfall oder den Verantwortlichen machen können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nehmen die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

