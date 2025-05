POL-HRO: Graffiti am Reiterdenkmal im Schweriner Schlossgarten - Polizei bittet um Hinweise

Schwerin (ots) - Am gestrigen Morgen ereigneten sich in Schwerin zwei Verkehrsunfälle an Grundstückseinfahrten, bei denen eine 28-jährige und ein 64-jähriger Radfahrer verletzt wurden. Beide mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Unfall in der Wismarschen Straße Gegen 07:25 Uhr bog ein 58-jähriger Autofahrer von der Wismarschen Straße ...

mehr