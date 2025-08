Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann bei Auseinandersetzung in den Quadraten mit Glasflasche verletzt

Mannheim (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 40-Jährigen aus Mannheim und einer dreiköpfigen Personengruppe kam es am frühen Samstagmorgen gegen 01:46 Uhr in den Mannheimer M-Quadraten. Nach einem zunächst verbalen Streit schlug ein 21-jähriger Ludwigshafener dem Geschädigten zunächst mit einer Glasflasche auf den Kopf. Im Anschluss flüchteten die drei Aggressoren. Da der Geschädigte sie zunächst verfolgte, zog einer der Männer eine Schreckschusswaffe und feuerte sie aus einer Distanz von mehreren Metern mehrfach in Richtung des Geschädigten ab. Danach ging die Personengruppe erneut flüchtig. Die eintreffenden Einsatzkräfte der Polizei konnten im Rahmen der Fahndung den Haupttäter festellen und vorläufig festnehmen, die beiden anderen Männer konnten unerkannt entkommen. Der Geschädigte zog sich durch den Schlag mit der Flasche eine Platzwunde am Kopf zu. Die Schüsse mit der Schreckschusspistole verletzten ihn glücklicherweise nicht. Der Beschuldigte sieht nun einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung entgegen. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

