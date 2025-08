Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fußgänger angefahren und geflüchtet - Erneuter Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Bereits am Donnerstag den 03.07.2025 ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einer Fahrradfahrerin (siehe Pressemittelung vom 04.07.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6069920).

Gegen 10 Uhr befuhr eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin den kombinierten Rad- und Fußweg der Neckarauer Straße. In Höhe der Hochschule Mannheim streifte sie im Vorbeifahren mit ihrem Fahrrad einen 67-jährigen Fußgänger, welcher auf dem kombinierten Rad- und Fußweg stand. Durch den überraschenden Stoß verlor der Mann das Gleichgewicht und zu stürzte Boden. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert und operiert werden musste. Am 30.07.2025 verstarb der 67-jährige Mann. Ob der Tod eine späte Folge des Unfalls war, ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen. Die Radfahrerin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne ihren gesetzlichen Feststellungspflichten nachzukommen und ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Eine Zeugin konnte die Fahrradfahrerin wie folgt beschreiben:

Eine Frau im Alter von 40-50 Jahren mit roten Haaren in Kinnlänge, die vermutlich gefärbt sind. Bekleidet war sie mit einer leichten Sommerbluse in lila und rosa mit Blümchenmuster. Sie hatte eine kräftige Statur und fuhr ein Damenrad, vermutlich in silberner oder grauen Farbe. Die noch laufenden Unfallermittlungen werden von den Spezialistinnen und Spezialisten vom Verkehrsdienst Mannheim geführt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621/ 174-4222 zu wenden.

