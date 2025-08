POL-MA: Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz -Zeugenaufruf

Mannheim (ots) - Am Donnerstagnachmittag verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zugang zu einer Wohnung in der Mannheimer Innenstadt. Unbekannte betraten im Zeitraum zwischen 17:45 Uhr und 18:40 Uhr eine Wohnung eines Mehrparteienhauses im Quadrat U 5 und suchten in den Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Wie sie in das Innere gelangten und ob sie ...

mehr