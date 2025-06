Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Widerstand geleistet, Verkehrsunfälle mit Verletzten, Brandgeschehen, Auseinandersetzung, Sachbeschädigung

Nach Verkehrsgeschehen Widerstand geleistet

Die Verkehrspolizei Tübingen und das Polizeirevier Reutlingen ermitteln wegen mehrerer Straftaten gegen einen 19-Jährigen, der am Freitagabend ohne Führerschein und ohne Zustimmung des Halters mit einem Pkw gefahren ist. Der Heranwachsende war gegen 23.30 Uhr zusammen mit seinem zwei Jahre älteren Freund in dessen Mercedes CLA 45 AMG auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Föhrstraße unterwegs. Als der Fahrer das Auto kurz verließ, nahm sich der Beschuldigte den Schlüssel und fuhr mit dem Pkw ohne die Zustimmung des Besitzers zügig los. Ein 20-jähriger Fußgänger musste hierbei ausweichen, um nicht vom Beschuldigten angefahren zu werden. Der 19-Jährige, welcher nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, griff dann zu allem Überfluss noch die von Passanten hinzugezogenen Beamten an, als diese dabei waren, den Sachverhalt aufzuklären.

Pfullingen (RT): Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Drei beschädigte Fahrzeuge und eine leichtverletzte Frau sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmittag, gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz eines Restaurants auf dem Ursulaberg zugetragen hat. Ein 79-jähriger Fahrer eines Toyota war dabei einzuparken, als er mutmaßlich mit seinen Gas- und Bremspedalen durcheinanderkam und den Wagen gegen einen geparkten Seat Leon und einen Seat Ibiza fuhr. Seine 63-jährige Beifahrerin war zu dem Zeitpunkt gerade dabei auszusteigen und wurde durch das plötzlich beschleunigende Fahrzeug leicht verletzt. Sie wurde mittels eines RTW in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen ist ein Gesamtschaden von schätzungsweise 20.000 Euro entstanden. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Münsingen (RT): Motorrad frontal in Lkw geprallt

Am Freitagnachmittag ist es auf der L 230 zwischen Magolsheim und Böttingen zu einem folgeschweren Verkehrsunfall gekommen. Es war gegen 16.30 Uhr, als ein 28-jähriger Motorradfahrer, in Richtung Münsingen fahrend, im Bereich einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Suzuki verloren hatte. Er kam dabei auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal in einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Lkw prallte. Der Fahrer von diesem versuchte noch durch eine Vollbremsung den Unfall zu vermeiden, was ihm aber nicht mehr gelang. Der Zweiradfahrer verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden musste. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 12.000 Euro. Die Landstraße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Römerstein (RT): Schwerverletzter Motorradfahrer

Ein schwerverletzter Motorradfahrer und mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagabend gegen 18.00 Uhr auf der K 6758 ereignet hat. Eine 42-jährige Lenkerin eines VW-Bus befuhr die Kreisstraße von Grabenstetten herkommend in Richtung Böhringen mit der Absicht, nach links nach Strohweiler abzubiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 49-jährigen Motorradfahrer. Dieser versuchte noch durch eine Vollbremsung einen Unfall zu vermeiden, prallte dennoch frontal mit seiner Yamaha in die Seite des Kleinbusses. Der Mann wurde hierbei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden musste. Die beiden Pkw-Insassinnen blieben dagegen unverletzt. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zur Unfallaufnahme musste der fließende Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Esslingen (ES): Fahrzeugbrand

Am Freitagabend, gegen 17:30 Uhr, ist es in Esslingen-Wiflingshausen zu einem Brand eines Fahrzeugs gekommen, in dessen Folge hoher Sachschaden entstanden ist. Eine 56-jährige Fahrerin eines Pkw Smart Fortwo, stellte ihr Fahrzeug vor einem Einfamilienhaus im Volker-Böhringer-Weg zum Parken ab. Beim Aussteigen nahm sie einen verbrannten Geruch wahr und ging dennoch ins Haus um die Haustiere der dortigen Hausbesitzer zu versorgen. Als sie nach ein paar Minuten aus dem Fenster schaute, konnte sie dichten Rauch wahrnehmen. Sie ging nach draußen und stellte den brennenden Smart fest. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand das Fahrzeug in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Wohngebäude verhindern. Dennoch wurden Hausfassade, ein Fenster und zwei Garagentore in Mitleidenschaft gezogen. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden außerdem zwei, in der Garage abgestellte, hochwertige Porsche teilweise stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 200.000 Euro. Die Feuerwehr Esslingen war mit sieben Fahrzeugen sowie 26 Einsatzkräften vor Ort. Nach Würdigung der Gesamtumstände wird als Brandursache von einem technischen Defekt ausgegangen.

Esslingen (ES): Körperliche Auseinandersetzung (Zeugenaufruf)

Samstagnacht, gegen 02.00 Uhr, ist der Polizei über Notruf eine körperliche Auseinandersetzung auf der Pliensaubrücke in Esslingen gemeldet worden. Mehrere unbekannte Jugendliche hatten auf einen 25-jährigen Mann eingeschlagen. Vor Ort konnte die Polizei nur den Geschädigten und die Anruferin antreffen. Nach ersten Ermittlungen kam eine Gruppe von 15 Jugendlichen unvermittelt auf den Geschädigten zu. Aus dieser Gruppe schlugen und traten ihn mehrere Personen mit Fäusten und Füßen und gingen anschließend flüchtig. Der 25-Jährige wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Er trug Verletzungen im Bereich von Gesicht, Stirn, Kiefer und Oberkörper davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Esslingen unter Telefon 0711/3990330 in Verbindung zu setzen.

Kirchheim unter Teck (ES): Brennende Photovoltaikanlage

Eine brennende Photovoltaikanlage hat am Freitagabend in der Randeckstraße die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei auf den Plan gerufen. Über Notrufe wurde gegen 20.10 Uhr mitgeteilt, dass der Stromerzeuger in Brand geraten sei. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits erloschen. Allerdings musste die Feuerwehr ein Teil der Photovoltaikanlage unter Verwendung einer Drehleiter vom Strom nehmen und abmontieren. Die genaue Brandursache und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind nicht bekannt. Die Feuerwehr Kirchheim war mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort.

Bissingen an der Teck (ES): Fahrradfahrer leicht verletzt (Zeugenaufruf)

Am Freitag, gegen 16.30 Uhr, hat sich in der Stahlbrunnenstraße in Bissingen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 52-jähriger Fahrer eines VW Tiguan wollte nach rechts auf ein Grundstück abbiegen und übersah dabei offenbar einen entgegenkommenden gleichaltrigen Fahrradfahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer zu Boden stürzte. Er wurde leicht verletzt und anschließend durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Da der genaue Unfallhergang aufgrund sprachlicher Barriere bislang nicht eindeutig geklärt werden konnte, sucht das Polizeirevier Kirchheim Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Insbesondere nach einem Lkw-Fahrer welcher hinter dem VW Tiguan zum Unfallzeitpunkt fuhr. Dieser, sowie weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/5010 zu melden.

Meßstetten (ZAK): Mutwillig Scheiben eingeschlagen (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit von Samstagnacht 01.00 Uhr bis 03.00 Uhr mindestens vier abgestellte Pkw beschädigt. An den geparkten Fahrzeugen in der Schelmenwasenstraße wurden die Heckscheiben mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Weiter beschädigte ein Täter drei Scheiben am dortigen Sportheim ebenfalls mit einem unbekannten Werkzeug. Der Gesamtschaden beläuft sich hierbei auf mehrere tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Albstadt unter Telefon 07432/9550 entgegen.

