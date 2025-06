POL-MA: BAB 6 - Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen mehreren Lkw, PM Nr. 1

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein lebensälterer Mann wurde am Mittwochnachmittag in Neckargemünd Opfer von Betrügern. Vor einem Anwesen in der Adam-Siefert-Straße traf der Senior auf drei Männer, die ihm anboten, das defekte Dach seines Hauses zu reparieren. Hierzu handelte man einen Festpreis aus. ...

mehr