FW-EN: Waldbrand

Datum: 03.04.2025/ Uhrzeit: 16:07 Uhr/ Dauer: ca. 450 Minuten/ Einsatzstelle: Waldgebiet ab Kettelbachstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/ Polizei/ Überörtliche Hilfe aus Ennepetal, Schwelm, Gevelsberg, Sprockhövel, Wetter (EN-Kreis), Schalksmühle (MK), Feuerwehr Hagen/ DRK/ THW/ Bericht (cs): Am Donnerstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr der Hansestadt Breckerfeld zu einem Waldbrand alarmiert. Es sollte sich um ein Stück Wald, kleiner als 100qm handeln. Beim Eintreffen konnten die ehrenamtlichen Feuerwehrleute jedoch schon gleich erkennen, dass sich das Feuer rasch ausbreitete. Die trockene Vegetation und der immer wieder aufkommende Wind sorgten für eine Ausbreitung auf eine Fläche von insgesamt rund 9000 qm. Das Waldstück befindet sich auf Hagener Stadtgebiet in unmittelbarer Grenze zu Breckerfeld. Von dort riefen auch die meisten Bürger an und meldeten Rauch sowie Feuerschein. Die Hagener Feuerwehr rückte ebenso zum Einsatz aus. Zur Unterstützung wurde im Ennepe-Ruhr-Kreis die überörtliche Hilfe angefordert. Daher kamen die Wehren aus Gevelsberg, Sprockhövel, Ennepetal und Schwelm und auch aus Schalksmühle aus dem Märkischen Kreis. Diese unterstützten zum Teil bei der Brandbekämpfung im Wald und zum Teil stellten sie den Grundschutz in Breckerfeld an der Feuer- und Rettungswache sicher. Da sich der Einsatz immer weiter in die Länge zog, wurde Unterstützung beim DRK für die Verpflegung angefordert. Dazu wurde die mobile Küche des DRK im Gerätehaus in Zurstraße aufgebaut. Das Technische Hilfswerk unterstütze die Feuerwehr ebenso mit Ausleuchten der Einsatzstelle und unter anderem mit Gerätschaften, die die Brandausbreitung verhinderten. Hierzu wurden mit Hilfe von Baggern Schneisen in den Wald und ein Graben rund um die Einsatzstelle gezogen. Die Brandbekämpfung zog sich bis in die Nacht hinein, da mit Hilfe von Wärmebildkameras immer wieder Glutnester gefunden wurden, die abgelöscht werden mussten. Der Wind fachte das Feuer zudem auch immer wieder an. Als ein Teil des Waldes bereits gelöscht war, breitet sich das Feuer unterirdisch aus und ein neues Bodenfeuer entfachte an anderer Stelle. Doch auch dieses Feuer konnte erfolgreich abgelöscht werden. Gegen 23:30 Uhr wurde die Einsatzstelle schließlich an die Kräfte der Feuerwehr Hagen übergeben und die Feuerwehren aus dem EN und MK Kreis konnten nach rund siebeneinhalb Stunden wieder einrücken. Ein Dank an alle für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit! Es gingen zahlreiche Notrufe und Meldungen über den Brand an den Leitstellen ein. Derzeit herrscht aufgrund der fehlenden Niederschläge eine extreme Trockenheit im Boden und die Waldbrandgefahr ist weiterhin erhöht. Daher ist es wichtig, dass alle Mitbürger aufmerksam sind und bleiben und sich im Wald entsprechend verhalten! Zögern Sie nicht, bei unklarer Rauchentwicklung und/oder Feuerschein umgehend die 112 zu rufen und die Feuerwehr zu alarmieren! Hier können Minuten wirklich entscheidend sein! *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

